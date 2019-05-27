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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 27.05.2019
221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински
310 01.4.2019 работник кухня основно
311 01.4.2019 камериерка основно
312 01.4.2019 готвач средно
334 04.4.2019 монтажник кабели основно
339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно
340 08.4.2019 перач, Несебър средно
341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно
342 08.4.2019 администратор на хотел, Несебър средно/висше
355 10.4.2019 готвач средно
357 10.4.2019 сервитьор- Сарафово средно
359 10.4.2019 шлосер-монтьор средно
360 10.4.2019 кранист средно
361 10.4.2019 барман -Приморско средно
362 10.4.2019 фрезист средно
363 10.4.2019 сервитьор- Приморско средно
364 10.4.2019 ел.монтьор средно
365 10.4.2019 заварчик средно+правоспособност
366 10.4.2019 администратор хотел-Приморско средно
367 10.4.2019 стругар средно
368 10.4.2019 камериерка -Приморско средно
369 10.4.2019 сервитьор -Дюни средно
370 10.4.2019 барман-Дюни средно
371 10.4.2019 камериер- Дюни средно
372 10.4.2019 готвач -Приморско средно
373 10.4.2019 работник перално стопанство -Дюни основно
374 10.4.2019 готвач-Дюни средно
375 10.4.2019 градинар - Дюни основно
388 16.4.2019 общ работник строителството начално,основно
389 16.4.2019 монтажник метални конструкции средно
390 16.4.2019 заварчик средно+ правоспособност
392 17.4.2019 шофьор училищен автобус средно+ кат. Д
432 02.5.2019 готвач, Варна средно,основно
433 02.5.2019 перач, Варна средно,основно
434 02.5.2019 камериерка, Варна средно,основно
437 03.5.2019 камериерка средно,основно
438 03.5.2019 сервитьор средно
438 03.5.2019 администратор, хотел средно
440 07.5.2019 работник кухня основно,средно
441 07.5.2019 помощник готвач основно,средно
444 08.5.2019 оперативен счетоводител висше
445 08.5.2019 леяр основно,средно
446 08.5.2019 продавач-консултант средно
447 08.5.2019 работник поддръжка средно
448 08.5.2019 шивач средно
449 08.5.2019 работник кухня -Созопол средно
450 08.5.2019 камериер/ка -Созопол средно
451 08.5.2019 санитар основно,средно
452 08.5.2019 помощник готвач средно
456 09.5.2019 машинен оператор средно
457 09.5.2019 водач ссм основно+ правоспособност
461 13.5.2019 стругаро-фрезист средно
462 13.5.2019 шлосеро-заварчик срредно+правоспособност за заварчик
463 13.5.2019 спасител плаж - Златни Пясъци средн+правоспособност за спасител
464 13.5.2019 спасител басейн -Златни пясъци средн+правоспособност за спасител
465 13.5.2019 машинен оператор, пералня средно,основно
466 13.5.2019 камериер/ка -Златни пясъци средно,основно
467 13.5.2019 пиколо-Златни пясъци средно
468 13.5.2019 администратор хотел -Златни пясъци средно,висше
473 15.5.2019 шофьор на автобус средно+кат.Д+ украински език
476 16.5.2019 сервитьор -Свети Влас средно
479 17.5.2019 работник товаро- разтоварна дейност средно
480 17.5.2019 техник винар средно
481 20.5.2019 счетоводител оперативен средно,висше-икономическо
483 20.5.2019 камериерка средно, основно
485 20.5.2019 администратор хотел средно
486 20.5.2019 готвач средно
487 20.5.2019 работник кухня средно, основно
488 20.5.2019 машинен оператор шиене средно
489 21.5.2019 чистач/хигиенист средно,основно
490 21.5.2019 оператор решещи машини средно
491 21.5.2019 социален работник висше
492 21.5.2019 стругар средно,основно
493 21.5.2019 електрозаварчик средно,основно+правоспособност
494 22.5.2019 водач мотокар средно, основно/документ
495 22.5.2019 общ работник основно
496 22.5.2019 кофражист средно,основно
497 23.5.2019 обслужващ бензиностанция средно
498 23.5.2019 касиер средно
499 23.5.2019 управител висше