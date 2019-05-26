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Актуализирана прогноза за официалните резултати на живо

26 май 2019 20:15, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 15 часа, брой четения: 5
Европейски избори 2019

Европейски избори 2019: Актуализирана прогноза за официалните резултати

 

НА ЖИВО:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2

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