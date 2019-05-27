ВМРО отчита резултатите си от евроизборите като много добри

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 26

ВМРО отчита резултатите си от евроизборите като много добри. Според Красимир Каракачанов партията му е спечелила избирателите с умерено и разумно поведение, и обвини партньорите си от Атака в нелоялно поведение.

„Няма смисъл да си правим вътрешни коалиции един срещу друг. И между другото хората го разбраха и го оцениха. Ако трябва да бъда обективен, г-н Симеонов не си позволи да каже една лоша дума. Колегите от „Атака” минаха всякакви граници на морала”, коментира лидерът на ВМРО.