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ВМРО отчита резултатите си от евроизборите като много добри

27 май 2019 14:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 26
Красимир Каракачанов

ВМРО отчита резултатите си от евроизборите като много добри. Според Красимир Каракачанов партията му е спечелила избирателите с умерено и разумно поведение, и обвини партньорите си от Атака в нелоялно поведение.

„Няма смисъл да си правим вътрешни коалиции един срещу друг. И между другото хората го разбраха и го оцениха. Ако трябва да бъда обективен, г-н Симеонов не си позволи да каже една лоша дума. Колегите от „Атака” минаха всякакви граници на морала”, коментира лидерът на ВМРО.

Източник: novinite.bg

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