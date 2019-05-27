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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Временна организация на движението на жп прелеза при сливенското село Селиминово

27 май 2019 16:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 7
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Предстои временно преустановяване на движението на жп прелеза при Селиминово. Причината са планирани ремонти на междугарието Шивачево – Гавраилово. Мярката важи от 08:00 часа на 28 май до 16:00 часа на 29 май 2019 г. Организиран е обходен маршрут.

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