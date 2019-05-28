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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

28 май 2019 08:32, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 43 минути, брой четения: 21

Уважаеми родители и ученици,

 

На 29.05.2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща, свързана с дейностите по приема на ученици в VІІІ за учебната 2019/2020 година

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