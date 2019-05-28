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Три квартала на Сливен ще са без вода днес заради авария

28 май 2019 09:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Вода

Днес 28.05 /вторник/ поради авария на ул. "Желю войвода" ще бъде прекъснато водоподаването в кв. "Ново село", кв. "Българка" и кв. "Сини камъни" от 10:00 ч. до 15:30 ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: pixabay.com

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