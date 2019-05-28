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Безплатни професионални обучения за "Офис Секретар" и "Озеленител"

28 май 2019 13:23, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 42 минути, брой четения: 21
рцир

РЦИР Сливен организира през следните безплатни обучения през месец юни 2019 г.:

- Офис секретар- 300 уч. ч.

-"Озеленител" 300 уч. ч.

 

За повече информация: 0887811025; 0878577981

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