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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кола се вряза в трамвай на бул. Константин Величков в София

28 май 2019 14:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 22
Катастрофа

Лека кола се вряза в трамвай 11 на бул. Константин Величков в София, предаде репортер на Канал 3.

Шофьорът се опитал да направи неправомерен ляв завой, а ватманката не успяла да реагира и да спре на време. Пострадали няма. На мястото вече са пристигнали полицейските служби. Движението на трамваите в тази посока към момента е спряно.

Източник: novinite.bg

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