Кола се вряза в трамвай на бул. Константин Величков в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 22

Лека кола се вряза в трамвай 11 на бул. Константин Величков в София, предаде репортер на Канал 3.

Шофьорът се опитал да направи неправомерен ляв завой, а ватманката не успяла да реагира и да спре на време. Пострадали няма. На мястото вече са пристигнали полицейските служби. Движението на трамваите в тази посока към момента е спряно.