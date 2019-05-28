Представителна изява на клуб "Аз и компютърът"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 46 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 14

В края на месец май в ОУ „Елисавета Багряна” групата по интереси „Аз и компютърът” проведе своята представителна изява. Под ръководството на г-жа Елена Сярова учениците от 3 „а” клас развиваха своите умения за работа във визуална среда за програмиране Scratch. Те създаваха свои проекти с анимирани герои. Рисуваха красиви картини с помощта на програма Paint. Научиха се да създават текстови документи в програма Word. Своите постижения представиха в изложба пред своите съученици.

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