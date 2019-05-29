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Бави се изборът на председател на ЕК

29 май 2019 08:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20
Европейски парламент

Бави се изборът на председател на Европейската комисия.

Холандският премиер Марк Рюте заяви, че решение не е било взето, но лидерите на страните членки са постигнали малък прогрес в преговорите по този въпрос.

Според Рюте, те са са договорили за пакетна сделка по длъжностите председател на еврокомисията, председател на европейския съвет и върховен представител по външната политика.

Източник: NOVA
Снимка: sliven.net

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