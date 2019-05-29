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Мъж с осем присъди за шофиране в пияно състояние и без книжка се опита да избяга от полицейска проверка в Сливен

29 май 2019 09:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 16
Полиция Сливен

Сливенски полицаи заловиха вчера пиян мъж след гонка. Мъжът бил засечен, докато минавал пред полицейското управление в Сливен, съобщава bTV. Патрулът се опитал да го спре и започнало преследване, на финала е задържан. Беглецът е с множество присъди и току-що излязъл от затвора. Арестуван е за 24 часа и след това е освободен. По случая е образувано бързо производство.

По информация на полицай от Сливен, мъжът е 30-годишен и при гонката е застрашил живота на случайни минувачи, тъй като инцидентът е станал сутринта към 10:00 часа в работно време.

Снимка: Станимир Петков

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