Мъж с осем присъди за шофиране в пияно състояние и без книжка се опита да избяга от полицейска проверка в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 16

Сливенски полицаи заловиха вчера пиян мъж след гонка. Мъжът бил засечен, докато минавал пред полицейското управление в Сливен, съобщава bTV. Патрулът се опитал да го спре и започнало преследване, на финала е задържан. Беглецът е с множество присъди и току-що излязъл от затвора. Арестуван е за 24 часа и след това е освободен. По случая е образувано бързо производство.

По информация на полицай от Сливен, мъжът е 30-годишен и при гонката е застрашил живота на случайни минувачи, тъй като инцидентът е станал сутринта към 10:00 часа в работно време.