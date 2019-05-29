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УЧЕНИЧКА ОТ ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ ДОКАЗВА: ПОБЕДАТА ОБИЧА УПОРИТИТЕ

29 май 2019 15:12, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 45 минути, брой четения: 36
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С три златни медала се завърна от Държавното лично първенство по вдигане на тежести в Хасково осмокласничката от Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“Соня Василева. Въпреки крехката си физика, Соня показа дързост и воля да се яви на първото голямо състезание в живота си и... да спечели заслужените отличия.

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