УЧЕНИЧКА ОТ ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ ДОКАЗВА: ПОБЕДАТА ОБИЧА УПОРИТИТЕ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 45 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 36

С три златни медала се завърна от Държавното лично първенство по вдигане на тежести в Хасково осмокласничката от Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“Соня Василева. Въпреки крехката си физика, Соня показа дързост и воля да се яви на първото голямо състезание в живота си и... да спечели заслужените отличия.

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