Сливенският симфоничен оркестър с концерт на 13 юни

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Сливенският симфоничен оркестър ще зарадва почитателите на класическата музика с концерт на 13 юни. На сцената на зала „Сливен“ ще звучат произведения от Едвард Григ, Сергей Прокофиев и Александър Текелиев. Гост-диригент на концертната проява ще бъде Инна Диловска, а солист Ангел Николов – пиано. Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“ и каса №2 на Военен клуб – Сливен.

За повече информация – тел. 0879 261 483