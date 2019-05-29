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Сливенският симфоничен оркестър с концерт на 13 юни

29 май 2019 15:23, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 ден, брой четения: 20
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Сливенският симфоничен оркестър ще зарадва почитателите на класическата музика с концерт на 13 юни. На сцената на зала „Сливен“ ще звучат произведения от Едвард Григ, Сергей Прокофиев и Александър Текелиев. Гост-диригент на концертната проява ще бъде Инна Диловска, а солист Ангел Николов – пиано. Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“ и каса №2 на Военен клуб – Сливен.

 

За повече информация – тел. 0879 261 483

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