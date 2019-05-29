Посланикът на Турция в България Хасан Улусой пристига на посещение в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 23

Този следобед посланикът на Турция в България Хасан Улусой пристига на посещение в Сливен. В 16:00 часа посланикът ще бъде гост на областния управител Чавдар Божурски, а в 17:00 ч. ще се срещне с кмета Стефан Радев в Общината.

В програмата на посланика са включени още посещения на галерията в „Узуновата къща“ и Националния музей на текстилната индустрия в Сливен.

Посланикът идва в Сливен по покана на Районния мюфтия Акиф Акифов във връзка с организирана от него вечеря „ифтар“, съобщават от посолството.