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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Посланикът на Турция в България Хасан Улусой пристига на посещение в Сливен

29 май 2019 15:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 23
Сливен

Този следобед посланикът на Турция в България Хасан Улусой пристига на посещение в Сливен. В 16:00 часа посланикът ще бъде гост на областния управител Чавдар Божурски, а в 17:00 ч. ще се срещне с кмета Стефан Радев в Общината.

В програмата на посланика са включени още посещения на галерията в „Узуновата къща“ и Националния музей на текстилната индустрия в Сливен.

Посланикът идва в Сливен по покана на Районния мюфтия Акиф Акифов във връзка с организирана от него вечеря „ифтар“, съобщават от посолството.

Снимка: Станимир Петков

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