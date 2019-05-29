СЪОБЩЕНИЕ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 04.06.2019 г. /вторник/ от 10.00 часа до 19.00 часа, на площад „Хаджи Димитър“ в град Сливен ще се проведе „Панорама на образованието – 2019 г.“, където на вниманието на ученици, родители и граждани ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ ще представи възможностите за прием за учебната 2019/2020 година, след завършено основно образование.

От ръководството