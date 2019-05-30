Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Монтана осъмна блокиран от полиция

30 май 2019 08:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 7
Полицейски автомобили

Мащабна операция на ГДБОП и жандармерията се провежда в Монтана. Градът е блокиран от полиция, съобщава БНР.

По непотвърдена информация са арестувани поне 7 души.

Те са заподозрени за участие в група за изнудване на бизнесмени в региона и разпространение на наркотици.

Снимка: БГНЕС, архив

« предишна


 