Монтана осъмна блокиран от полиция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 7

Мащабна операция на ГДБОП и жандармерията се провежда в Монтана. Градът е блокиран от полиция, съобщава БНР.

По непотвърдена информация са арестувани поне 7 души.

Те са заподозрени за участие в група за изнудване на бизнесмени в региона и разпространение на наркотици.