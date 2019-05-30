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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на част от водоподаването в кв."Ново село"кв.''Бългърка''кв''.Сини Камъни'' и Вилна зона'' Дюлева река''

30 май 2019 09:01, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 471

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 30. 05. 2019 г. (четвъртък)от 09.00 до17.00ч. е възпможно прекъснато водоподаването в кв. Ново село, Българка, Сини камъни, част от Вилна зона.

След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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