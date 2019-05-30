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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха дрогиран шофьор в Сливен

30 май 2019 10:11, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 30
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Водач на МПС, употребил наркотици е установен от полицейски служители в град Сливен. На 29 май на улица „Драгоман“ е извършена проверка на 29-годишния Х.И. от град Сливен, водач на лек автомобил „Опел Корса“. Проверката за употреба на наркотични вещества е показала положителна проба за метамфетамин и канабис.

Х.И. е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

 

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