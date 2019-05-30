Заловиха дрогиран шофьор в Сливен

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Водач на МПС, употребил наркотици е установен от полицейски служители в град Сливен. На 29 май на улица „Драгоман“ е извършена проверка на 29-годишния Х.И. от град Сливен, водач на лек автомобил „Опел Корса“. Проверката за употреба на наркотични вещества е показала положителна проба за метамфетамин и канабис.

Х.И. е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.