Част от Сливен остана днес отново без вода заради аварийни ремонти

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 23

Част от Сливен остана днес отново без вода заради аварийни ремонти, сочи справка на страницата на местното ВиК.

От 9:00 до 17:00 часа без вода ще бъдат кварталите "Ново село", "Българка", "Сини камъни" и част от Вилна зона. До 14:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването на ул. "Клокотница".

До 15:00 часа ще бъде нарушено водоподаването на улиците "Елисавета Багряна" и "Райна Княгиня".

Квартал "Речица" също ще е без вода от 10:00 до 15:00 часа заради авариен ремонт.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.