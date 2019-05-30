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Част от Сливен остана днес отново без вода заради аварийни ремонти
Част от Сливен остана днес отново без вода заради аварийни ремонти, сочи справка на страницата на местното ВиК.
От 9:00 до 17:00 часа без вода ще бъдат кварталите "Ново село", "Българка", "Сини камъни" и част от Вилна зона. До 14:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването на ул. "Клокотница".
До 15:00 часа ще бъде нарушено водоподаването на улиците "Елисавета Багряна" и "Райна Княгиня".
Квартал "Речица" също ще е без вода от 10:00 до 15:00 часа заради авариен ремонт.
"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.
Снимка: Интернет