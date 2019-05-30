Цветанов подаде оставка от всички ръководни постове на ГЕРБ

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Цветан Цветанов подава оставка от всички ръководни постове на ГЕРБ, съобщават от пресцентъра на партията.

До решението му се е стигнало след разговор с председателя на партията Бойко Борисов.

Оставката на Цветанов вече е депозирана и приета от Борисов, който му благодари за свършената работа през годините./news.bg