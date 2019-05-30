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Цветанов подаде оставка от всички ръководни постове на ГЕРБ

30 май 2019 10:37, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 33
снимка: БГНЕС

Цветан Цветанов подава оставка от всички ръководни постове на ГЕРБ, съобщават от пресцентъра на партията.

 

До решението му се е стигнало след разговор с председателя на партията Бойко Борисов.

 

Оставката на Цветанов вече е депозирана и приета от Борисов, който му благодари за свършената работа през годините./news.bg

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