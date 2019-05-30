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В Сливен връчват за поредна година приз "Майчино сърце"

30 май 2019 12:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 38
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Тази вечер в Областна управа Сливен ще бъде връчен приз "Майчино сърце". Призът се връчва за десета поредна година в нашият град.

Приз „Майчино сърце“ е учреден от Сдружение с нестопанска цел „Демократичен съюз на жените“ – Сливен, СНЦ „За духовни и социални дейности“ – Сливен, и Фондация „Рози“ – Сливен.

От 2009 г. инициативата се осъществява ежегодно под патронажа на областния управител на област Сливен.

Очаквайте подробности!

Снимка: Фейсбук

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