В Сливен връчват за поредна година приз "Майчино сърце"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 38

Тази вечер в Областна управа Сливен ще бъде връчен приз "Майчино сърце". Призът се връчва за десета поредна година в нашият град.

Приз „Майчино сърце“ е учреден от Сдружение с нестопанска цел „Демократичен съюз на жените“ – Сливен, СНЦ „За духовни и социални дейности“ – Сливен, и Фондация „Рози“ – Сливен.

От 2009 г. инициативата се осъществява ежегодно под патронажа на областния управител на област Сливен.

Очаквайте подробности!