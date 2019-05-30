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ДЕН НА ТАЛАНТА

30 май 2019 13:23, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 13
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С много усмивки, песни, танци и добро настроение беше озарен днешния ден.

В залата за творчество и изяви "Слънце" учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен показаха своите театрални и сценични умения в присъствието на ученици, родители и учители.

Малките артисти заслужиха бурни аплодисменти за своите талантливи изпълнения.

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