ДЕН НА ТАЛАНТА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 13 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 13

С много усмивки, песни, танци и добро настроение беше озарен днешния ден.

В залата за творчество и изяви "Слънце" учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен показаха своите театрални и сценични умения в присъствието на ученици, родители и учители.

Малките артисти заслужиха бурни аплодисменти за своите талантливи изпълнения.

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