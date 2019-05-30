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Резултати от пробен изпит по БЕЛ - 7 клас в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

30 май 2019 18:43, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 40 минути, брой четения: 14

Резултатите от пробния предварителен изпит по Български език и литература може да видите в прикачения файл.

Учениците могат да си видят писмените работи по български език и литература в гимназията.

Файлове

Резултати от пробен изпит по БЕЛ - 7 клас [108KB]

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