Резултати от пробен изпит по БЕЛ - 7 клас в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 40 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 14

Резултатите от пробния предварителен изпит по Български език и литература може да видите в прикачения файл.

Учениците могат да си видят писмените работи по български език и литература в гимназията.

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