Прекъсване на водоподаването в кв."Звездите"

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 30

Днес 31.05 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на кв. "Звездите" и ул.Елисавета Багряна до 15.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.