Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 34

Днес 31.05 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на кв. "Звездите" и ул."Елисавета Багряна" до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.