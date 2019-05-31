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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

31 май 2019 09:00, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 34
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Днес 31.05 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на кв. "Звездите" и ул."Елисавета Багряна" до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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