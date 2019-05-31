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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха двама младежи от Сливен с марихуана

31 май 2019 10:31, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 15
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Притежание на наркотици е установил полицейски екип на група „Охрана на обществения ред“ в град Сливен. На 30 май, при патрулна дейност, в 23,30 часа на бул. „Бр.Миладинови“ , е извършена проверка на 20-годишния А.С. и 19-годишния Р.К от град Сливен. В двамата е намерена и иззета листна маса, която при полевия тест е реагирала на марихуана. А.С. и Р.К. са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Образувани са досъдебни производства.

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