Заловиха двама младежи от Сливен с марихуана

Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 15

Притежание на наркотици е установил полицейски екип на група „Охрана на обществения ред“ в град Сливен. На 30 май, при патрулна дейност, в 23,30 часа на бул. „Бр.Миладинови“ , е извършена проверка на 20-годишния А.С. и 19-годишния Р.К от град Сливен. В двамата е намерена и иззета листна маса, която при полевия тест е реагирала на марихуана. А.С. и Р.К. са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Образувани са досъдебни производства.