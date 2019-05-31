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Разследват кражба на голяма сума пари в село Асеновец и кражба на детски стоки от магазин в село Коньово

31 май 2019 10:33, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 21
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На 30 май в РУ-Нова Загора са получени заявления за кражба на парична сума в размер на 1500 лева от дома на 65-годишен мъж в село Асеновец и кражба на детски стоки от магазин в село Коньово. Извършени са огледи, предприети са процесуално следствени действия. Образувани са досъдебни производства.

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