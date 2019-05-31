Прекъсване на водоподаването на 04.06.2019г. Сливенски минерални бани

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 16

Поради планирана профилактика на електропреносната мрежа захранваща ПС-Минерални бани ще бъде нарушено водоснабдяването на 04.06 /вторник/от 08.00ч. до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.