В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ” – 5 ГОДИНИ КУРС ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 18 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 16

В първите дни на месец юни ще отбележим пет години от началото на курса по творческо писане, ръководен от нашата изтъкната съгражданка Валентина Радинска. През тези пет години, носейки в сърцата си нейните съвети и напътствия, много от възпитаниците на гимназията, които участваха в курса, поеха по своя път. Много стихове бяха прочетени, много сливенски ученици бяха посрещнати с внимание, търпение и уважение към техните първи опити в света на творчеството.

Информация за програмата на юбилейното издание на курса по творческо писане можете да намерите в прикачения файл.

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