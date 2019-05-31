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В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ” – 5 ГОДИНИ КУРС ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

31 май 2019 12:11, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 18 минути, брой четения: 16
5 godini tvochesko pisane

В първите дни на месец юни ще отбележим пет години от началото на курса по творческо писане, ръководен от нашата изтъкната съгражданка Валентина Радинска. През тези пет години, носейки в сърцата си нейните съвети и напътствия, много от възпитаниците на гимназията, които участваха в курса, поеха по своя път. Много стихове бяха прочетени, много сливенски ученици бяха посрещнати с внимание, търпение и уважение към техните първи опити в света на творчеството.

Информация за програмата на юбилейното издание на курса по творческо писане можете да намерите в прикачения файл.

Файлове

5 godini tvorchesko pisane [2.96MB]

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