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ЦИК обяви имената на 17-те евродепутати
Централната избирателна комисия обяви имената на 17-те български евродепутати, които ще бъдат част от новия Европейски парламент.
Това са Александър Йорданов, Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Ева Майдел, Мария Габриел, Асим Адемов - ГЕРБ; Елена Йончева, Иво Христо Петков, Петър Витанов, Цветелина Пенкова и Сергей Станишев от БСП; Атидже Алиева, Илхан Кючюк и Искра Михайлова от ДПС; Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков от ВМРО; и Радан Кънев от Демократична България.
Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски от листата на ДПС се отказаха от евродепутатските си места.
Според окончателните данни ГЕРБ печелят 31.07%, БСП - 24.26%, ДПС - 16.55%, ВМРО - 7.36%. "Демократична България" - 6.06%. Избирателната активност официално е 33.28%.
Източник: БГНЕС
Снимка: sliven.net