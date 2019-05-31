ЦИК обяви имената на 17-те евродепутати

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 17

Централната избирателна комисия обяви имената на 17-те български евродепутати, които ще бъдат част от новия Европейски парламент.

Това са Александър Йорданов, Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Ева Майдел, Мария Габриел, Асим Адемов - ГЕРБ; Елена Йончева, Иво Христо Петков, Петър Витанов, Цветелина Пенкова и Сергей Станишев от БСП; Атидже Алиева, Илхан Кючюк и Искра Михайлова от ДПС; Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков от ВМРО; и Радан Кънев от Демократична България.

Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски от листата на ДПС се отказаха от евродепутатските си места.

Според окончателните данни ГЕРБ печелят 31.07%, БСП - 24.26%, ДПС - 16.55%, ВМРО - 7.36%. "Демократична България" - 6.06%. Избирателната активност официално е 33.28%.