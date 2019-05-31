Ученици наградени с грамоти за високи резултати

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 41 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 1

Днес, директорът на ПГПЗЕ „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ“, госпожа Ефросина Кисьова връчи грамоти за постигнати високи резултати в областния кръг на математическо състезание „Европейско Кенгуру“ на учениците:

1. Никола Йорданов Колев – 8 д клас

2. Никола Иванов Иванов – 9 д клас

3. Петър Огнянов Балулов - 9 е клас

4. Етиен Антоний Тонев – 9 е клас

5. Ивайло Венков Господинов – 11 д клас

Поздравления и благодарност към Вас, скъпи ученици, за това, че сте част от нашия екип!

Нека силата на знанието Ви води напред, светлина да озарява пътя по който вървите и успехите да се множат!

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