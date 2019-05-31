Порой и градушка удариха Сливен, преди това обилният дъжд вилня и в Стара Загора

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 16

Пороен дъжд и градушка се изсипа тази вечер в Сливен. Появи се и вятър. За минути улиците и булевардите в града потънаха във вода, съобщава slivenpost.

Силен дъжд валя и в Стара Загора, информира Дарик. От пороя има наводнени мазета в Музикалното училище, много обществени сгради, приземни етажи на частни домове, детски градини и учебни заведения, като количеството събрана вода там била 40-50 сантиметра.

Постъпили са около 60 сигнала за паднали дървета в различни части на града и в районите на селата Лясково, Кирилово, Малка Верея, Старозагорски минерални бани и др. В целия град има множество паднали клони върху пътното платно и върху автомобили. Има паднали клони на пътя Стара Загора - Нова Загора.

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