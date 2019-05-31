Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мълния удари мъж край Симитли

31 май 2019 21:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30
Мълния

37-годишен мъж беше ударен от мълния днес следобед в симитлийското село Полена, предаде БГНЕС.

Мълнията го е ударила в дясното рамо и е излязла през стъпалото.

Няма тежки изгаряния, състоянието му се изяснява, след което ще бъде настанен в хирургия или реанимация на благоевградската болница.

Източник: БГНЕС
Снимка: ThinkStock/Getty Images

« предишна


 