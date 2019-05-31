Мълния удари мъж край Симитли

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

37-годишен мъж беше ударен от мълния днес следобед в симитлийското село Полена, предаде БГНЕС.

Мълнията го е ударила в дясното рамо и е излязла през стъпалото.

Няма тежки изгаряния, състоянието му се изяснява, след което ще бъде настанен в хирургия или реанимация на благоевградската болница.