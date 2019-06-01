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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 03.06-09.06.2019 г.

01 юни 2019 20:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 9
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 3 до 9 юни 2019 г.?

 

Кашкавал от краве мляко „Бояна“ – 11,89 лв. за кг.

Меко сирене „Бри“ от Франция – 14,99 лв. за кг.

Кебапчета от свинско месо – 3,59 лв. за 480 грама

Наденичка „Мергез“ – 6,29 лв. за 600 грама

Свински гърди „Марсилия“ – 7,79 лв. за 600 грама

Свински врат „Бургундия“ без кост – 7,79 лв. за 600 грама

Гъши пастет с трюфел „КФМ“ – 6,29 лв. за 400 грама

КФМ колбас спайс по оригинална френска рецепта – 2,99 лв. за 100 грама

Пилешки обезкостен бут без кожа – 7,99 лв. за кг.

Салатен дресинг различни видове – 3,99 лв. за 500 мл.

Бира „Каменица“ – 1,84 лв. за 2 литра

Френска бира „Kronenbourg“ – 1,59 лв. за 0,33 л.

Банани „Чико“ Клас 1 – 1,89 лв. за кг.

 

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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