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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 03.06-09.06.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 3 до 9 юни 2019 г.?
Кашкавал от краве мляко „Бояна“ – 11,89 лв. за кг.
Меко сирене „Бри“ от Франция – 14,99 лв. за кг.
Кебапчета от свинско месо – 3,59 лв. за 480 грама
Наденичка „Мергез“ – 6,29 лв. за 600 грама
Свински гърди „Марсилия“ – 7,79 лв. за 600 грама
Свински врат „Бургундия“ без кост – 7,79 лв. за 600 грама
Гъши пастет с трюфел „КФМ“ – 6,29 лв. за 400 грама
КФМ колбас спайс по оригинална френска рецепта – 2,99 лв. за 100 грама
Пилешки обезкостен бут без кожа – 7,99 лв. за кг.
Салатен дресинг различни видове – 3,99 лв. за 500 мл.
Бира „Каменица“ – 1,84 лв. за 2 литра
Френска бира „Kronenbourg“ – 1,59 лв. за 0,33 л.
Банани „Чико“ Клас 1 – 1,89 лв. за кг.
За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков