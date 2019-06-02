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Градушка колкото грахово зърно удари в Хасково

02 юни 2019 09:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 14
Градушка

Общо 110 сигнала са били получени в община Хасково по време на снощната буря в града, при която паднаха 62 л/кв.м дъжд.

В областния град падна и градушка с големина на грахово зърно. Заради силния вятър две села в общината и няколко квартала в Хасково са останали без ток. В кметството са получени сигнали за много наводнени приземни етажи и автомобили.

Водата е завлякла автомобил, който е блъснал други коли. Заради бурята за близо два часа е бил затворен част от главния булевард България в Хасково. Там се е срутила тухлена стена. С трактор на общината теренът е бил разчистен. Според кметството няма пострадали или бедстващи хора.

Днес огледите продължават.

Източник: Дарик
Снимка: Николай Иванчев

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