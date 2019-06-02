Премиерът Бойко Борисов на посещение в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 34

Двама министри, заедно с премиера Бойко Борисов са на обиколка в Сливенско. Първата им спирка бе в Нова Загора. Там те са посетили най-голямата гимназия по стопанство, ремонтирана по регионални програми, съобщава вестник "Монитор".

В гимназията Борисов се срещна с учителите и разгледа в училището кабинетите по готварство и винопроизводство, а учителките демонстрираха новата интерактивна дъска в една от класните стаи. „Най-много трябва да се дава за образование“, коментира премиерът.

От Нова Загора обиколката им продължава към Котел и Сливен. Заедно с премиера Бойко Борисов пътуват просветният министър Красимир Вълчев и финансовият министър Владислав Горанов. Те се движат по стария път, който води от Нова Загора, през Стара Загора до градовете по Черноморието. Пътят е в ремонт, защото все още се използва, въпреки изградената автомагистрала.