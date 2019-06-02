Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премиерът Бойко Борисов на посещение в Сливенско

02 юни 2019 12:08, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 24 минути, брой четения: 40
Премиерът Бойко Борисов на посещение в Сливенско

Двама министри, заедно с премиера Бойко Борисов са на обиколка в Сливенско. Първата им спирка бе в Нова Загора. Там те са посетили най-голямата гимназия по стопанство, ремонтирана по регионални програми, съобщава вестник "Монитор".

 

В гимназията Борисов се срещна с учителите и разгледа в училището кабинетите по готварство и винопроизводство, а учителките демонстрираха новата интерактивна дъска в една от класните стаи. „Най-много трябва да се дава за образование“, коментира премиерът.

 

От Нова Загора обиколката им продължава към Котел и Сливен. Заедно с премиера Бойко Борисов пътуват просветният министър Красимир Вълчев и финансовият министър Владислав Горанов. Те се движат по стария път, който води от Нова Загора, през Стара Загора до градовете по Черноморието. Пътят е в ремонт, защото все още се използва, въпреки изградената автомагистрала.

« предишна


 