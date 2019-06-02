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С галаконцерт завърши XXIII Международен детски фолклорен фестивал „Приятелство без граници“

02 юни 2019 21:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 31
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Тази вечер с галаконцерт бе закрит XXIII Международен детски фолклорен фестивал „Приятелство без граници“. В празничната програма взеха участие танцьори от осем страни – от Германия, Грузия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Украйна и Унгария.

България бе представена от няколко сливенски детски ансамбъла за народни песни и танци.

Официален край на фестивалната програма даде кметът Стефан Радев. Той награди съставите с диплом и подаръци.

Текст и снимки: Станимир Петков

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