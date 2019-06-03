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Победа в леката атлетика!

03 юни 2019 09:16, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 20

Линк към новината:

http://sliven-sport.com/novini/sliven/9305-leka-atletika-askla-sliven-.html?fbclid=IwAR3X0iC_a8jsS2BvqhQnhoFLMddepr4EuVixJWkr6-X1PyOuMMKyDzP55nY

Източник: Sliven sport

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