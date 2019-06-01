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В Деня на детето 1 юни турнир по футбол!

01 юни 2019 09:18, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 2 дни, брой четения: 2
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http://radio.slivenbg.net/index.php/sport/25751-v-denya-na-deteto-1-yuni-turnir-po-futbol?fbclid=IwAR0LaF9HBwaeZTMpF22d5e7GBwjn0LgUijg5cUIK8PmuDrq7kjU-8YuxLG4

Източник: Радио Сливен нет

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