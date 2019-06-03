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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха двама от Сливен с метамфетамин

03 юни 2019 10:34, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 39 минути, брой четения: 60
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Продължава засилената патрулна дейност по установяване на разпространение и притежаване на наркотични вещества. На 1 юни нощни патрулни екипи са извършили проверки в кварталите „Дружба“ и „Даме Груев“. Около 22,45 часа в кв.“Дружба“ е извършена проверка на 22-годишния Д.Н., който доброволно е предал плик, съдържащ метамфетамин. В 00,40 часа в кв.“Даме Груев“ е установен 23-годишният Е.К., като в него е намерен и иззет плик, съдържащ метамфетамин.

Двамата са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Образувани са досъдебни производства.

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