Задържаха двама от Сливен с метамфетамин

Наблюдател.БГ преди 39 минути, брой четения: 60 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 60

Продължава засилената патрулна дейност по установяване на разпространение и притежаване на наркотични вещества. На 1 юни нощни патрулни екипи са извършили проверки в кварталите „Дружба“ и „Даме Груев“. Около 22,45 часа в кв.“Дружба“ е извършена проверка на 22-годишния Д.Н., който доброволно е предал плик, съдържащ метамфетамин. В 00,40 часа в кв.“Даме Груев“ е установен 23-годишният Е.К., като в него е намерен и иззет плик, съдържащ метамфетамин.

Двамата са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Образувани са досъдебни производства.