36-годишен разби гараж и лек автомобил на друг от Сливен

Наблюдател.БГ преди 37 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 29

36-годишен мъж е задържан за причиняване на материални щети. На 2 юни, в 07,50 часа, е получено съобщение от 48-годишен мъж за причинени щети по гаража и личния му лек автомобил в град Сливен. От проверените издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан криминално проявеният П.М. на 36 години от град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.