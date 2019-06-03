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Сливен. Новини от източника. Последни новини

36-годишен разби гараж и лек автомобил на друг от Сливен

03 юни 2019 10:36, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 37 минути, брой четения: 29
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36-годишен мъж е задържан за причиняване на материални щети. На 2 юни, в 07,50 часа, е получено съобщение от 48-годишен мъж за причинени щети по гаража и личния му лек автомобил в град Сливен. От проверените издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан криминално проявеният П.М. на 36 години от град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

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