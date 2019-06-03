Заловиха много пиян шофьор от Шивачево

Наблюдател.БГ преди 35 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 32

Водач с алкохол 2,64 промила е установен от полицейски служители на главен път І-6. На 2 юни, в 18,35 часа, в хода на операция по пътна безопасност е извършена проверка на 47-годишния Д.Д. от град Шивачево, водач на лек автомобил „Фолксваген Пасат“. Проверката за употреба на алкохол е показала положителна проба 2,64 промила. Д.Д. е отведен в РУ-Твърдица и задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство.