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Заловиха много пиян шофьор от Шивачево

03 юни 2019 10:39, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 35 минути, брой четения: 32
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Водач с алкохол 2,64 промила е установен от полицейски служители на главен път І-6. На 2 юни, в 18,35 часа, в хода на операция по пътна безопасност е извършена проверка на 47-годишния Д.Д. от град Шивачево, водач на лек автомобил „Фолксваген Пасат“. Проверката за употреба на алкохол е показала положителна проба 2,64 промила. Д.Д. е отведен в РУ-Твърдица и задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство.

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