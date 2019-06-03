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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на Сливенски минерални бани на 04.06 .2019г.

03 юни 2019 10:49, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23

Поради планирана профилактика на електропреносната мрежа захранваща ПС-Минерални бани ще бъде нарушено водоснабдяването на 04.06.2019 г. /вторник/от 08.00ч. до 14.00ч. Водоснабдяване и Канализация гр.Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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