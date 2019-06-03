Благотворителен шоу-спектакъл за спасяване на паметника на Шести артилерийски полк

Наблюдател.БГ преди 46 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 32

Благотворителен шоу-спектакъл „Събуждане“ ще се състои на 5 юни в зала „Сливен“. Средствата ще бъдат дарени за спасяване на паметника на Шести артилерийски полк.

В програмата участие ще вземат Детски танцов състав „Бисерче“ към ВК-Сливен, Ансамбъл „Тракийче“ към Детски комплекс-Сливен, Балет „Барби“/ВК-Сливен, Тони Латева, Стефи Андонова, рапарът Миро Слав, Гено Филипов и кукери от с. Пъдарево. Сценарият е на Християна Йорданова. Хореографи са Силвия Терзиева, Магдалена Луканова, Виолина Попова. Транслейтър – Христо Латев.

Концертът се организира със съдействието на Община Сливен. Началото е в 18.30 часа.