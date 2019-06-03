Прекъсване на водоподаването на Сливенски минерални бани

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Поради планирана профилактика на електропреносната мрежа захранваща ПС-Минерални бани ще бъде нарушено водоснабдяването на 04.06.2019 г. /вторник/от 08.00ч. до 14.00ч. Водоснабдяване и Канализация гр.Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.