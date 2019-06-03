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Държавна опера-Варна гостува на сливенска сцена с мюзикъла "Зоро"

03 юни 2019 12:14, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 30 минути, брой четения: 21
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Държавна опера-Варна гостува на сливенска сцена с мюзикъла "Зоро". Постановката е на Петко Бонев.

 

Превод: Лилия Бонева

Диригент: Страцимир Павлов

Хореография: Станислава Томова

Сценография и костюми: Ася Стоименова

Сценичен бой Николай: Дериволков

3D Мapping: Полина Герасимова

 

Участват: Велин Михайлов, Нейчо Петров, Николай Димитров, Мария Павлова, София Рухова, Калоян Лулчев, Лилия Илиева, Борис Обрешков, Гео Чобанов и др.

 

Мюзикълът пресъздава легендарната история заромантичния герой Зоро и борбата на доброто срещу злото, с музиката на прочутите Джипси Кингс, необикновени певческо-актьорски превъплъщения, зрелищни борби с шпаги и невероятни каскади, всичко обгърнато във вихъра на магическото фламенко.

 

Гледайте мюзикъла "Зоро" на 4 юни от 19.00 часа на сцената на Драматичен театър "Стефан Киров" в Сливен.

Снимки

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