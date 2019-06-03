Нанков: Пороите активираха свлачище на пътя Асеновград - Смолян

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Обилните валежи в района на Пловдив са активизирали свлачище по пътя Асеновград - Смолян. Това заяви заместник-регионалният министър Николай Нанков, съобщава БГНЕС.

Затворен е участък от второкласния път Горна Оряховица – Първомайци заради преливане на река Янтра. Блокирано е мостово съоръжение с кал и паднали дървета. На мястото има екипи, които разчистват съоръжението. Организиран е обходен маршрут.

Дежурни екипи следят денонощно нивата на язовирите и реките.