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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нанков: Пороите активираха свлачище на пътя Асеновград - Смолян

03 юни 2019 14:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 15
Багери, отводняване

Обилните валежи в района на Пловдив са активизирали свлачище по пътя Асеновград - Смолян. Това заяви заместник-регионалният министър Николай Нанков, съобщава БГНЕС.

Затворен е участък от второкласния път Горна Оряховица – Първомайци заради преливане на река Янтра. Блокирано е мостово съоръжение с кал и паднали дървета. На мястото има екипи, които разчистват съоръжението. Организиран е обходен маршрут.

Дежурни екипи следят денонощно нивата на язовирите и реките.

Източник: novinite.bg

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