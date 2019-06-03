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Ученичка от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" на второ място в Национален конкурс

03 юни 2019 15:28, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 46 минути, брой четения: 16
Атанаска Раданова

Днес госпожа Ефросина Кисьова връчи на ученичката Атанаска Радостинова Раданова от 11Д клас, диплом за участие в Националния конкурс за есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“.

Атанаска е класирана на второ място!

 

Атанаска, поздравяваме те за успеха!

Бъди здрава и следвай мечтите си!

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