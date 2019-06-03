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Влак се удари в скали в Пловдивско

03 юни 2019 15:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 18
ЖП релси

Влак се удари в скали в Пловдивско. Късно снощи влакът от Варна за София се е ударил в скали в района преди село Стряма.

При инцидента има поражения върху по локомотива, но няма пострадали, научи NOVA.

Жп прелезите продължават да се управляват на ръчен режим след снощния пороен дъжд.

Влакът вече е пристигнал в София. Движението по линията е възстановено, съобщиха от БДЖ за Агенция "Фокус".

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

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